В Тель-Авиве два олененка сбежали из зоопарка и выбежали прямо на дорогу

Видео с потерянными животными появилось в сети.

Стало известно о том, что в Тель-Авиве два детеныша оленя сбежали из местного зоопарка. Об этом сообщили на телеграм-канале «Голос Израиля».

Примечательно, что животные решили устроить себе устроили прогулку на проезжей части. В сети также появилось видео, на котором можно увидеть, как проезжающие автомобили останавливаются, чтобы пропустить оленей.

С роликом можно ознакомиться ниже:

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