В Тель-Авиве из-за провала на дороге перекрыли две полосы движения

В воскресенье, 20 ноября, в Тель-Авиве на углу улиц Ибн-Гвироль — Цейтлин образовался провал в асфальте.

Об этом сообщает издание News.walla.

На данный момент на участке дороги перекрыты две полосы движения, идущие на север. Сотрудники полиции, прибывшие на место, просят израильтян выбирать альтернативные маршруты.

В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас на участке проводят инженерные работы. Чиновник муниципалитета Тель-Авива заявил, что причиной образования провала могли стать работы по прокладке линии скоростного трамвая, которые проводятся в районе данного участка. Но пока это предварительная версия.

Отмечается, что провал неглубокий, поэтому проблему устранят в течение нескольких часов.

«Курсор» писал ранее, что в сентябре провал асфальта образовался на шоссе Аялон. В результате инцидента пять рядов в южном направлении пришлось перекрыть. Инцидент произошел из-за работ компании «Азриэли», которая вела строительство рядом с трассой.