В Тель-Авиве мужчина ворвался в квартиру и совершил непристойное действие в отношении женщины

Прокурор подал заявление в отношении жителя Яффо по подозрению в грабеже, непристойном поведении и проникновении в квартиру.

Об этом сообщает Walla.

35-летний подозреваемый ворвался в квартиру в Тель-Авиве, ограбил хозяйку квартиры и совершил с ней непристойный поступок. По подозрению, скрывшись с места происшествия, он проник еще в две квартиры на улице Штолим в Тель-Авиве.

В отношении подозреваемого было подано ходатайство о заключении его под стражу до окончания судебного разбирательства.

Ранее мы рассказывали, что полиция задержала 45-летнего жителя Тверии, который призывал израильтян к насилию против юридического советника правительства Гали Бахарав-Миары. По версии следствия, он опубликовал в сообществе в мессенеджере WhatsApp пост, в котором предлагал «казнить» чиновницу

По данному факту начато расследование, а мужчина был арестован для проведения допроса. Отдел киберпреступлений в отделе «Лахав-433» выясняют все обстоятельства.

Также «Курсор» сообщал, что сегодня, 12 февраля, в Лоде на улице А-Наси прохожие нашли 53-летнюю мертвой женщину. На ее теле были найдены следы насилия — полицейские предполагают, что израильтянку убили. По подозрению в убийстве женщины полиция задержал ее мужа.