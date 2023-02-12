В Лоде посреди улицы нашли труп женщины — в убийстве подозревают ее мужа

12 февраля в Лоде на улице А-Наси прохожие нашли мертвой женщину. На ее теле были найдены следы насилия — полицейские предполагают, что израильтянку убили.

Обнаружив посреди улицы женщину, очевидцы вызвали скорую помощь. На место происшествия прибыли парамедики «Маген Давид Адом». Однако, спасти женщину не удалось — врачи констатировали смерть.

Правоохранители начали расследование. Установлено, что погибшей было 53 года. По подозрению в убийстве женщины полиция задержал ее мужа. Других подробностей в ведомстве не раскрыли.

Напомним, накануне в той же Лоде мужчина убил свою соседку на лестничной клетке. Сотрудники полиции его арестовали и доставили на допрос. 41-летний Яаков Хаймович заявил, что разозлился на женщину из-за того, что у нее в квартире всю ночь шумел электроприбор, а под утро он услышал голоса, которые приказывали ему убить соседку. Он взял нож и затаился в подъезде, а когда женщина вышла, он набросился на нее и начал наносить удары. Убитую так и нашли — с ножом в спине.

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