В Тель-Авиве открыли тоннель на месте бывшего моста Маарив

Через 6,5 года после сноса моста «Маарив» путем контролируемого взрыва на его месте, на перекрестке Карлебах (пересечение улиц Бегин и Карлебах), торжественно открыт тоннель.

Мост был открыт в присутствии мэра Тель-Авива Рона Хульдаи и министра транспорта Мерав Михаэли. «После стольких лет дискомфорта и неудобств жители Тель-Авива наконец начинают возвращаться к нормальной жизни. Открытие тоннеля – шаг, знаменующий это возвращение», — заявила министр.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Детали» со ссылкой на местные израильские СМИ.

Мост «Маарив», соединявший северную и южную части улицы Бегин, был взорван летом 2015 года, чтобы расчистить площадку для строительства на его месте узловой станции легкорельсового транспорта.

Все это время перекресток Карлебах представлял собой строительную площадку и был заблокирован. Только 11 января 2022 года, через 6,5 года, движение транспорта через этот перекресток возобновилось. Теперь оно пройдет не по мосту, а по тоннелю.

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