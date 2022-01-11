В тридцати дошкольных учреждениях на границе с Газой будут усилены меры безопасности

Министр обороны Бени Ганц во вторник одобрил усиление около 30 дошкольных учреждений в приграничной зоне с Газой, сообщило министерство обороны.

В дошкольных учреждениях на границе с сектором Газа будут усилены меры безопасности.

Разрешение было дано на основании картирования, проведенного Командованием тыла и Инженерно-строительным отделом ЦАХАЛа, которые обнаружили недостатки безопасности в конструкциях дошкольных учреждений.

«Усиление мер безопасности позволит в условиях чрезвычайного положения гарантировать личную безопасность детей, а в периоды затишья обеспечить спокойствие родителей, сотрудников дошкольных учреждений и детей», — заявил заместитель министра обороны Алон Шустер.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что одиноким пожилым людям из группы риска в Израиле начали устанавливать специальные сигнальные устройства.

После череды смертей одиноких пожилых людей в министерстве труда и социальных дел наконец забеспокоились и решили устанавливать специальные сигнальные устройства в домах людей из группы риска.

Кроме того, стало известно о том, что премьер-министр Израиля вновь высказался по поводу ядерного соглашения Ирана.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в понедельник утром принял участие в заседании министерства иностранных дел и обороны Кнессета, подчеркнув, что Израиль не обязан соблюдать ядерное соглашение, заключенное другими странами с Ираном

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