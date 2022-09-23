В Тель-Авиве перекрыто движение на улице ха-Хагана: названа причина

На прошлой неделе на трассе Аялон в районе съезда ха-Шалом в южном направлении произошел обвал асфальта.

Израильская полиция перекрыла движение автомобилей на улице ха-Хагана в Тель-Авиве в пятницу.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что соответствующие меры были приняты после того, как возникли опасения, что на дороге образовалась еще одна воронка.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе на трассе Аялон в районе съезда ха-Шалом в южном направлении произошел обвал асфальта. В результате инцидента пять рядов в южном направлении пришлось перекрыть.

На месте происшествия работали инженерные службы, а сотрудники полиции занимались регулированием движения.

Провал в асфальте образовался в момент, когда шоссе не было сильно перегруженным. Водители сразу заметили яму и сообщили в соответствующие службы.

Министр транспорта Мейрав Михаэли отреагировала на инцидент и отметила, что обрушение дорожного покрытия не связано с транспортными проектами в данном районе. Инцидент произошел из-за работ компании «Азриэли», которая ведет строительство рядом с трассой. Представители компании уже взяли на себя ответственность за произошедшее.

Также Курсор сообщал, что из-за провала на трассе Аялон остановилось движение поездов, а станцию А-Шалом закрыли. Яма в асфальте образовался в момент, когда шоссе не было сильно перегруженным.

В итоге движение по этому участку шоссе в южном направлении полностью было перекрыто из соображений безопасности водителей. В результате в районе образовались дорожные пробки.