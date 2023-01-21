В Тель-Авиве произошел обвал дорожного покрытия

На улице Алленби произошел обвал дорожного покрытия.
Об этом сообщает портал Israel Info.
Отмечается, что инцидент произошел на углу улиц Алленби и Пинскер.
«В этом районе ведутся работы по прокладке линии метро-трамвая. Одна сторона улицы в этом районе перекрыта», — говорится в сообщении. Полиция заблокировала движение в этом районе.
Как сообщал Курсор, в ноябре 2022 года в городе Тель-Авив местные жители обнаружили огромную воронку на проезжей части прямо посреди улицы Герберта Самуэля.
Также Курсор информировал о том, что участники дорого движения зафиксировали повреждение в районе развязки Дерех Хагана в Тель-Авиве. На шоссе неожиданно для много водителей образовалась крупная воронка.
Сотрудники дорожных служб перекрыли движение. В результате поток транспортных средств на поврежденном участке был оставлен.
Полиция объявила, что в районе развязки Дерех Хагана в Тель-Авиве закрывается движение от улицы Гивати на запад из-за опасений обрушения дороги. Там начала образовываться воронка.
Сотрудники правоохранительных органов заявили, что водителей просят выбирать альтернативные маршруты до завершения ремонта.
Новый провал был обнаружен менее чем через неделю после провала у развязки Ха-Шалом на выезде с шоссе Аялон в южном направлении. Движение автомобилей вскоре восстановили, но представители министерства транспорта решили убедиться, что передвижение безопасно.