В Тель-Авиве произошел обвал дорожного покрытия

В этом районе ведутся работы по прокладке линии метро-трамвая.

На улице Алленби произошел обвал дорожного покрытия.

Об этом сообщает портал Israel Info.

Отмечается, что инцидент произошел на углу улиц Алленби и Пинскер.

«В этом районе ведутся работы по прокладке линии метро-трамвая. Одна сторона улицы в этом районе перекрыта», — говорится в сообщении. Полиция заблокировала движение в этом районе.

Как сообщал Курсор, в ноябре 2022 года в городе Тель-Авив местные жители обнаружили огромную воронку на проезжей части прямо посреди улицы Герберта Самуэля.

Также Курсор информировал о том, что участники дорого движения зафиксировали повреждение в районе развязки Дерех Хагана в Тель-Авиве. На шоссе неожиданно для много водителей образовалась крупная воронка.