В Тель-Авиве пройдет ночной забег: какие улицы будут перекрыты

Сегодня вечером, 2 ноября, в Тель-Авиве пройдет ночной забег, протяженностью около 10 километров. В связи со спортивным мероприятием, ряд дорог будут перекрыты для движения транспорта.

Об этом сообщает муниципалитет Тель-Авива.

Забег будет разделен на несколько этапов, чтобы вместить большое количество участников. Маршрут пройдет по главным улицам и центральным площадкам города Тель-Авив.

Участники забега будут стартовать на Сдерот Роках и побегут на запад в сторону моста Роках, свернут налево (на юг) на улицу Ибн-Гвироль, затем под мостом мэрии свернут на ул. Бен-Гурион, потом свернут налево на Малкей Исраэль и еще раз налево на Фришман.

После этого спортсмены вернутся на Ибн-Гвироль в северной ее части, добегут до конца улицы и свернут на Сдерот Роках на восток и закончат пробег в парке Яркон (Ганей Йеошуа).

Мероприятие начнется в 20:00, но с 18:45 полиция начнет перекрывать движение транспорта на следующих улицах:

Сдерот Роках от Шитрит до Ибн-Гвироль;

Бней-Эфраим от ККЛ до Шитрит в южном направлении;

Айзек Рембах от площади Драйв-ин в сторону Сдерот Роках;

Йерухам в сторону Роках до спуска на Аялон-даром;

Ибн-Гвироль от Сдерот Роках до Шауль а-мелех в обоих направлениях;

Йеуда а-маккаби в сторону Ибн-Гвироль от площади Милано;

Нордау от Йеошуа Бин-Нун в сторону Ибн-Гвироль;

Пинкас от ул. Вайцман в сторону Ибн-Гвироль;

Блох от ул. Арлозоров в сторону Ибн-Гвироль;

Бен-Гурион от ул. Райнес в сторону Ибн-Гвироль;

Фришман от площади Масарик в сторону Ибн-Гвироль;

Сдерот Хен от ул. Нецах Исраэль в сторону Малкей Исраэль.

Водителей просят учитывать данные изменения и выбирать альтернативные маршруты для проезда.

«Курсор» писал ранее, что 1 ноября, из-за наводнения движение автомобильного транспорта по шоссе 90 перекрыли в обоих направлениях.