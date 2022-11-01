Водителей предупредили об опасности: шоссе 90 перекрыто в обоих направлениях

Сегодня вечером, 1 ноября, из-за наводнения движение автомобильного транспорта по шоссе 90 перекрыли в обоих направлениях.

Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Израиль».

Проехать нельзя между перекрестками Мецуей-Даргот и Ха-Лидо. Водителей предупредили, что есть опасность схода грязевого потока. Израильтян призывают не приезжать в указанный район и выбирать альтернативные маршруты передвижения.

Отметим, что из-за затопления низинных участков после обильных дождей израильская полиция вместе с добровольцами-спасателями и с помощью беспилотников обследует популярные туристические маршруты на юге страны. Пока не обнаружено туристов, попавших в опасные районы.

«Курсор» писал ранее, что министерство транспорта вместе с министерством финансов достигло соглашения, относительно продления израильского шоссе 6 на север. Компании «Хоце Исраэль», которая будет устраивать тендер и искать подрядчика, уже перечислили 60 миллионов шекелей.

Еще мы писали, что шоссе 90, которое многие считают самой опасной дорогой Израиля, будет реконструировано.