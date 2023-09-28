В Тель-Авиве прошел протест из-за массового убийства в Нижней Галилее

Участники демонстрации выразили протест из-за роста насилия в арабских городах.

На площади Дизенгоф в Тель-Авиве прошла акция протеста, организованная группой по социальной справедливости "Стоим вместе".

Об этом пишет Телеграм-канал "Сегодня в Израиле".

В ходе акции был окрашен фонтан в красный цвет краской, что символизировало, по их мнению, высокую стоимость жизни, унесенную кровавыми преступлениями в арабских городах и населенных пунктах.

"Активисты этой группы утверждают, что правительство ничего не предпринимает для борьбы с нарастающим насилием в арабском сообществе и оставляет ситуацию без внимания", - говорится в сообщении.

Так, протест состоялся после того, как пять членов одной семьи были застрелены в северной бедуинской деревне Басмат Тивон, что стало еще одним жестоким примером насилия. Всего в этом году насилие унесло жизни 188 израильских арабов.

"Бен-Гвир сегодня не пришел на площадь Дизенгоф, но мы пришли. Мы окрасили фонтан в красный цвет в память о 188 жертвах с начала года. Мы не можем молчать, когда кровь продолжает проливаться в арабском сообществе из-за преступлений", - говорится в заявлении организаторов протеста.

Активисты обратились к министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру, подразумевая его ответственность, и призвали его не оставаться безучастным.

"Бен Гвир, в этот раз простые извинения недостаточны. Эта кровь проливается под вашим присмотром", - подчеркнули участники демонстрации.

Напомним, 27 сентября в поселении Басмат-Табун в Нижней Галилее произошла трагедия, в результате которой погибли пять человек. Неизвестные расстреляли членов семьи, а после скрылись с места преступления. Один из выживших рассказал детали случившегося.