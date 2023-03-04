В Тель-Авиве протестующие грозятся перекрыть улицы: что они требуют

Вечером, 4 марта в Тель-Авиве возобновятся протестные акции, в ходе которых демонстранты планируют перекрыть улицы.

Центральный митинг протеста состоится на улице Каплан. Там выступят бывший министр Лимор Ливнат и историк Юваль Ноах Харари. Так, с 17:00 будут перекрыты перекрестки Алият а-Ноар-Дерех а-Шалом, Игаль Алон-Дерех а-Шалом и Ицхак Садэ-а-Масгер.

Улица Ласков будет перекрыта на участке между улицами Хафтман и Каплан в северном направлении. Улица Арния будет перекрыта на участке между улицами а-Арбаа и Каплан в северном направлении. Улица Ибн-Гвироль будет перекрыта на участке между улицами Шауль а-Мелех и Марморек в обоих направлениях. Улица Дизенгоф будет перекрыта на участке между улицами Хуберман и Ибн-Гвироль в обоих направлениях.

Улица Каплан будет перекрыта для движения между улицами Ибн-Гвироль и Менахем Бегин в обоих направлениях. Улица Леонардо да Винчи будет перекрыта на участке между улицами Хафтман и Шауль а-Мелех в обоих направлениях.

Проспект Менахем Бегин будет перекрыт на участке между улицами Шауль а-Мелех и Хашмонаим в обоих направлениях. Улица Гиват а-Тахмошет будет перекрыта на участке между улицами Игаль Алон и Менахем Бегин в обоих направлениях. Улица а-Хашмонаим будет перекрыта от улицы Карлибах в восточном направлении.

Напомним, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выдал приказ генинспектору полиции Коби Шабтаю вызвать на допрос командующего Тель-Авивским округом Ами Ашада в связи с политикой, касающейся пресечения блокирования дорог протестующими. Также он выразил недовольство по поводу использования полицией шоковых гранат против мирных демонстрантов в Тель-Авиве, в результате чего один из участников протестов почти потерял ухо.