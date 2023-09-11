В Тель-Авиве резко упала в цене офисная недвижимость – названы причины

Аренда снизилась до уровня, который существовал еще перед пандемией COVID-19.

Компания Newmark Natam опубликовала данные за первую половину текущего года, из которых следует, что в Тель-Авиве резко рухнули цены на офисную недвижимость. Аналитики считают, что это связано с "охлаждением" хайтека в стране.

Об этом пишет издание "Детали".

Согласно данным за январь-июнь 2023 года, в среднем арендная плата за офисные здания снизилась почти на 8 процентов, сейчас показатели ниже, чем были до уровня, который существовал еще перед пандемией COVID-19.

Эксперты говорят, что первая причина такого явление может быть в падении спроса на офисную недвижимость со стороны хайтек-компаний, а вторая причина - развитие субаренды в Тель-Авиве. Многие высокотехнологические фирмы арендовали большие офисные площади, но когда в отрасли начался спад, им пришлось отказаться от набора новых сотрудников и сократить свой штат, а некоторые начали сдавать пустующие здания в субаренду до сниженным ценам.

Аналитики говорят, что в пригородах Тель-Авива такого резкого падения стоимости аренды офисной недвижимости не наблюдается, в частности в Петах-Тикве и Бней-Браке, там наоборот, она выросла на 0,6 процента.

"Курсор" писал ранее, что в последнее время в израильских городах арендная плата начала повышаться, по сравнению с июнем 2022 года, средняя стоимость аренды квартиры в нашей стране поднялась на 5,7 процента.

Еще мы писали, что в поселке городского типа Бней-Айш, расположенном недалеко от Тель-Авива, где на данный момент проживает около 7 тысяч жителей, планируют начать масштабное строительство новых единиц жилья.

Напомним, что согласно данным компании Wecheck, в Израиле резко увеличилось количество недвижимости, предлагаемой в наем. По сравнению с прошлым летом, число квартир, сдающихся в аренду, подскочило на 17 процентов.