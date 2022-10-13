В Тель-Авиве состоится велопробег: какие улицы перекроют 14 октября

Будет ограничено движение на развязках при выезде из Тель-Авива и по улицам внутри города.

В пятницу, 14 октября, в Тель-Авиве на шоссе 20 (Аялон) состоится велогонка «Совев турки», которую проводит муниципалитет.

Об этом сообщает издание News.walla.

В связи с мероприятием, будет закрыто движение автомобильного транспорта в южном направлении от развязки Шива кохавим до развязки Вольфсон с 4.00 до 14.00. Полиция также перекроет центральные улицы Тель-Авива.

В северной части города перекроют движение по улицам Леви Эшколь-Шай Агнон до Ибн Гвироль; Бней Эфраим-Роках-ККЛ до Ибн Гвироль; от ха-Тааруха-Ибн Гвироль до Дизенгоф.

Израильтян также предупреждают, что улица ха-Яркон, а также Герберт Самуэль — Койфман будут перекрыты в обоих направлениях.

На юге Тель-Авива улица Саламе будет закрыта от Герцля до Ерушалаим, на улице Эйлат перекроют участок от Елифелет до Койфман.

Улицу Киббуц Галуйот перекроют от Герцля до Саламе в западном направлении.

Улицы Шлавим и Генрих Гейне будут перекрыты от Киббуц Галуйот до ха-Лохамим в обоих направлениях.

В Яффо улицу Ефет перекроют в северном направлении от Луи Пастера до Часовой башни.

Съезды на скоростное шоссе Аялон в южном направлении будут перекрыты. С развязки Роках не будет возможности съехать на Аялон ни в южном ни в северном направлении.

Водителям сообщают, что открытие велогонки пройдет в 5.30 в Ганей Егошуа. В 6.15 будет дан старт гонке на 60 км. На другие дистанции — 15-30 минут спустя. Соревнования проводятся на дистанциях от 8 до 60 км. Подробности — на сайте велогонки.э

«Курсор» писал ранее, что 17 сентября на трассе Аялон в районе съезда ха-Шалом в южном направлении произошел обвал асфальта. В результате инцидента пять рядов в южном направлении пришлось перекрыть.