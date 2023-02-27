В Тель-Авиве состоялась церемония, посвященная годовщине войны в Украине

Посольство Украины в Израиле провело церемонию в ANU Museum в Тель-Авиве, которая была посвящена годовщине полномасштабного вторжения *россии в Украину.

Об этом сообщили в дипломатическом ведомстве.

Среди присутствовавших на мероприятии упоминается о послах, военных атташе и многих уважаемых гостях, среди которых Натан Щаранский, депутат Кнессета Юлий Эдельштейн и Леонид Невзлин. Перед аудиторией выступил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, который сказал, что год назад у его страны было два варианта: сдаться или воевать.

«Сегодня, через год, мы доказали всем, кто дал нам две недели, что мы даже сильнее, чем были до войны», – добавил он.

По словам Щаранского, никто не представлял, что такая «варварская война», унесшая жизни сотней тысяч человек, может продлиться год. Он сказал, что наследие российских царей состояло в завоевании новых земель, что является одной из причин этой «ненужной войны».

«путин продолжает это наследие, а украинцы напоминают почему важные понятия национализма и демократии», – заявил он.

Щаранский заявил, что Израиль – часть свободного мира, а потому нашему правительству, как он считает, следует с большей чувствительностью отнестись к теме войны, помогать украинскому народу и сохранять единстве с остальными демократическими странами.

В рамках церемонии организовали фотовыставку «Год Несокрушимости» с хронологией трагических моментов войны в Украине, а также состоялась премьера ленты «Область героев» – реконструкция первых дней российского вторжения. Напоследок дипломатическое ведомство поблагодарило всех партнеров за помощь в организации мероприятия.

Ранее «Курсор» сообщал, когда Израиль передаст Украине системы оповещения.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!