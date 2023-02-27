Когда Израиль передаст Украине системы оповещения – ответ посла

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сказал, что в течение четырех месяцев Иерусалим может помочь Киеву установить систему предупреждения гражданского населения о приближении ракет *рф.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам дипломата, сроки установления системы оповещения неудачные, ибо сейчас Украины уже находится в состоянии жестокой войны.

«Мы говорим об этом публично уже полгода. Это не то, о чем мы говорим тайно. Нам пообещали, что мы ее получим, но мы до сих пор ее не получили», – сказал он.

Посол утверждает, что первоначальное размещение системы будет пилотным и максимум сможет охватить целый город, как, к примеру, Киев. Также Израиль предоставил Украине 200 млн долларов кредитных гарантий на строительство медицинских и других гражданских объектов.

Ранее мы писали о введении санкций Советом ЕС в отношении бывшего израильского дипломата, политика и руководителя службы «Натив» (1992—1999) Якова Кедми за то, что он имеет связи с кремлем и распространяет российскую пропаганду.

Также «Курсор» сообщал, что в россии неожиданно умер знаковый политтехнолог кремля.

Помимо этого известный российский пропагандист владимир соловьев пожаловался на европейцев, «отжавших» у него имущество в Италии, и сравнил себя с евреями.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!