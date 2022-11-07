В городе Ноф-ха-Галиль появятся новые жилые кварталы

В ближайшем времени в городе Ноф-ха-Галиль ожидается увеличение населения на 40 процентов. Это связано со строительством новых жилых кварталов.
Об этом сообщает издание «Детали».
Соответствующее соглашение было подписано между министром жилищного строительства Зеев Элькином и мэрией Ноф-ха-Галиля. В городе хотят в ускоренном порядке построить около 7 тысяч новых квартир. Также в жилых кварталах будут офисные, коммерческие и общественны здания. На реализацию проекта правительство выделило 2,3 миллиарда шекелей.
Подписание договора позволяет быстро начать стройку, а также гарантирует мэрии города получение финансирования для строительства инфраструктуры в новых кварталах. Со своей стороны, представители мэрии обязаны оптимизировать процесс планирования и сократить бюрократию.
«Курсор» писал ранее, что за последние десять месяцев в Израиле было начато строительство более 72 тысяч квартир, однако такого прироста объемов недостаточно.
Еще мы писали, что в Иерусалиме одобрен грандиозный проект «Площадка здания» («Митхам-биньян»), который предусматривает строительство новых квартир, офисных и торговых помещений, а также центральной станции поезда.
Напомним, что в Израиле хотят реформировать рынок жилья и начать продажу земельных участков для строительства многоквартирных домов, которые будут сдаваться в долгосрочную аренду.