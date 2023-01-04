В Тель-Дан обнаружен бешеный шакал: израильтянам напомнили, что делать при укусе

На данный момент известно, что люди не контактировали с ним.

В среду, 4 января, в министерстве здравоохранения предупредили израильтян, что в заповеднике Тель-Дан на севере страны, обнаружен шакал, зараженный бешенством.

На данный момент известно, что люди с ним не контактировали, но граждан просят соблюдать осторожность и напомнили, как действовать в разных ситуациях.

Всех, кто был в контакте или чьи животные контактировали в районе происшествия с зараженным животным или бездомным животным, в период с 18.12.2022 по 1.01.2023 включительно, просят связаться с Бюро здравоохранения Цфата, по телефонам 04-6994257, 04-6994200. Или же обратиться в ближайшее бюро здравоохранения, чтобы получить профилактическую помощь. Владельцев домашних животных просим связаться с районным ветеринаром, чтобы проверить статус их вакцинации.

В ведомстве напомнили, что укус или царапины, оставленные бешеным животным, нужно срочно промыть проточной водой и использовать мыло, а также дезинфицирующие средства. Потом нужно сообщить об происшествии в Бюро здравоохранения и получить, в случае необходимости, профилактическое лечение.

«Курсор» писал ранее, что согласно недавно опубликованным данным движения «Израиль против живых поставок», в 2022 году в Израиль было импортировано 925 440 животных для убоя.