Зоозащитники бьют тревогу из-за ввоза в Израиль рекордного количество скота на убой

Согласно недавно опубликованным данным движения «Израиль против живых поставок», в 2022 году в Израиль было импортировано 925 440 животных для убоя. В течение последнего десятилетия организация «Израиль против живых поставок» отслеживала и документировала перевозки животных, ввозимых на убой в Израиль, часто в плохих условиях.

В своем отчете, подводящем итоги 2022 года, организация заявляет, что 925 440 животных были импортированы для убоя в Израиль на 150 судах, что означает увеличение на 8% по сравнению с прошлым годом и новый рекорд.

«Это увеличение более чем на 500% за десятилетие», —говорится в сообщении. организация.

Данные, полученные Maariv, показывают, что только в этом году 643 972 ягнят и 281 468 телят прибыли на убой в Израиль на судах, которые полностью не соответствуют критериям Закона о жестоком обращении с животными, исполнение которого возложено на министерство сельского хозяйства.

Организация также сообщает, что в прошлом году было выявлено семь случаев выброса туш животных на морское побережье. «Учитывая тот факт, что в Израиле никто не занимается централизованным изучением феномена сброса тел, мы можем только предположить, основываясь на предыдущих годах, что цифры намного выше», — заявили они.

В этом году ящур вспыхнул более чем в 80 хозяйствах, многие из которых принимают животных, поступающих живыми партиями.

В беседе с Maariv организация «Израиль против живых перевозок» подчеркнула: «В течение многих лет мы документировали и разоблачали ужас и злоупотребление практикой судоходства, которая сейчас осуществляется в странах третьего мира и в Израиле. Именно в том году, такие страны, как Германия и Новая Зеландия, объявили о полной остановке живых поставок, в Израиле — вместо того, чтобы остановить это безумие, мы наблюдаем очередной рост. Мы призываем Кнессет, министра охраны окружающей среды Идит Сильман и министра сельского хозяйства Ави Дихтера немедленно искоренить этот позорный знак для страны».

В ответ минсельхоз заявил, что «министерство определяет условия ввоза морским транспортом и проверяет состояние животных. Местный рынок и импортное охлажденное мясо не удовлетворяют спрос, но мы придаем большое значение поддержанию благополучия животных», поэтому министерство работает над поиском альтернатив импорту крупного рогатого скота, в том числе путем инвестирования в исследования альтернативного белка, открытия импорта свежего мяса из как можно большего числа стран после их ветеринарного одобрения и продвижения импорта охлажденного мяса».

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