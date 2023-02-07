В Тель-Монде врачи спасают 11-летнего ребенка, на которого рухнуло дерево

Израиль охватил ураган «Барбара», который бушует уже несколько дней. В результате сильной бури в Тель-Монде на 11-летнего мальчика упало дерево. Ребенок выжил, но находится в коме.

Об этом пишет «Makorrishon«.

Пострадавший ребенок получил серьезные ранения. Мальчика доставили в больницу Биллинсона, где за его жизнь борются врачи.

— По словам прохожих, часть дерева рухнула из-за бури и сильно ударила ребенка. Я оказала ему первую помощь на месте происшествия, а затем эвакуировали его в сопровождении двух фельдшеров Спасательного союза в травмпункт больницы в Линсоне. Его состояние на данном этапе определяется как тяжелое, — сообщила глава отделения Союза спасателей Лев Хашарон.

Как пишет издание, в этот же день от непогоды пострадала 13-летняя девочка. На нее также упало дерево, но ребенок отделался легкими травмами. В Тель-Авиве от сильного ветра упал 81-летний мужчина — его также госпитализировали в больницу. А в Нетании мужчина получил ранения от летящего по ветру предмета, который попал в него. Бригада MDA оказала ему медицинскую помощь, состояние пострадавшего оценивается как легкое.

Ранее «Курсор» писал о прогнозах ученых. Американские иследовали считают, что изменения климатических условий увеличивают силу ураганов и интенсивность дождя, а также штормовые нагоны. Связь между количеством ураганов и изменениями климата специалистам найти пока не удалось, но они уверены, что в ближайшие годы большинство ураганов будут чрезмерно мощными. Из-за изменений климата также увеличится скорость ветра, поэтому штормы станут более интенсивными, а значит возрастет и потенциальный ущерб, который они могут нанести окружающей среде.