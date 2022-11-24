В торговом центре Ашдода серьезно травмировался ребенок

В четверг вечером, 24 ноября, в Ашдоде в торговом центре с шестилетним ребенком произошел неприятный инцидент.
Об этом сообщает издание News.wallа.
Мальчик получил травмы средней степени тяжести после падения с высоты. На место происшествия вызвали бригаду медиков, которая оказала ребенку первую помощь.
Пострадавшего с ушибами спины и конечностей госпитализировали в медицинское учреждение «Ассута».
«Курсор» писал ранее, что в понедельник, 21 ноября, из бедуинского кочевого стана, расположенного недалеко от Тель-Арада, доставили в больницу ребенка, который проглотил ядовитое вещество.
Ещё мы писали, что в Хадере мальчик упал с высоты около четырех метров, играясь на детской площадки в общественном парке.