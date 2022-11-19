В Хадере ребенок упал с четырехметровой высоты

4-летний мальчик находится под седацией и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В субботу, 19 ноября, в Хадере мальчик упал с высоты около четырех метров, играясь на детской площадки в общественном парке.

Об этом сообщает портал Walla.

Команды MDA эвакуировали ребенка в больницу Гилель Яффе с травмой головы. На данный момент он находится под седацией и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Мальчик лежал на земле без сознания с мультисистемной травмой. Мы оказали ему медицинскую помощь, которая включала в себя иммобилизацию, введение лекарств и анестезирующих препаратов, и эвакуировали его в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии», — отметили медики.

Как сообщал Курсор, на днях маленький ребенок получил ожоги средней степени тяжести в Бней-Браке. По трагической случайности на двухлетнего ребенка опрокинулась кастрюля с кипящей водой.

Медики МАДА, приехавшие на срочный вызов, оказали малышу первую помощь и эвакуировали его в больницу Шнайера с ожогами первой и второй степени на спине и конечностях.

Также Курсор информировал о том, что ученик 2-го класса школы Каплан в Петах-Тикве был повторно привит вакциной компании «Femi», хотя две недели назад уже прошел вакцинацию.

Мать ребенка Хила Монтаг в социальных сетях опубликовала пост, сообщив, что ее сына забрала из класса медсестра вместо другого мальчика с таким же именем из этого же класса.

«Мой испуганный сын, находящийся в шоке, указал внештатной медсестре, что он уже сделал все прививки, умолял ее больше не делать этого и просил позвонить матери», — написала женщина.