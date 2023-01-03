В ЦАХАЛе рассказали, сколько военных погибли или скончались в 2022 году

За прошлый год Армия обороны Израиля потеряла 44 военнослужащих (в это число входят солдаты срочной службы, контрактники и резервисты).

Об этом сообщили в Управлении кадров ЦАХАЛа.

Согласно опубликованным данным, это самый высокий показатель смертности за последние пять лет. В 2021 году в армии был зарегистрирован 31 случай смерти.

Отмечается, что трое военнослужащих погибли в ходе операции «Волнорез». 17 солдат погибли в результате аварий и несчастных случаев: трое — в результате несчастных случаев во время боевых операций, двое — в результате авиационного происшествия, один человек — в результате несчастного случая во время учений, шестеро — в результате ДТП вне армейской службы, один человек — в ДТП на армейском транспорте, еще четыре человека — в результате других несчастных случаев.

Еще в отношении 14 смертей военнослужащих существуют подозрения, что они стали результатом суицида. 10 человек скончались от различных болезней.

При этом, 158 военнослужащих были тяжело травмированы или были ранены.

«Курсор» писал ранее, что ЦАХАЛ опубликовал отчет на конец 2022 года, в котором нарисована неоднозначная картина ситуации с безопасностью Израиля.