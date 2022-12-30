ЦАХАЛ обнародовал статистику за 2022 год

Согласно отчету ЦАХАЛа, в настоящее время в Израиле наблюдается стабильность в отношении Газы, но значительные беспорядки на территории Иудеи и Самарии. В отчете не приводится точных статистических данных об атаках израильских ВВС на иранское оружие и ополченцев в Сирии и других соседних странах, но приводится общая статистика о часах налета ВВС, которая наряду с другими заявлениями высших должностных лиц ЦАХАЛ свидетельствует о значительной активности.

Что касается террора, исходящего в основном с территории иудеи и Самарии, в отчете говорится, что в 2022 году произошло 7 589 случаев бросания камней — по сравнению с 5 532 в 2021 году, 4 002 в 2020 году и 3 805 в 2019 году. Также было 1 268 инцидентов с коктейлем Молотова, по сравнению с 1 022 в 2021 году, 751 в 2020 году и 839 в 2019 году.

Больше всего беспокоят 285 инцидентов со стрельбой по сравнению с 61 в 2021 году, 31 в 2020 году и 19 в 2019 году. Количество случаев нанесения ножевых ранений оставалось примерно одинаковым, от 9 до 18, как и в течение последних четырех лет.

Эта картина показала, что насилие с территории Иудеи и Самарии в 2022 году эскалировалось не только на низкосортном уровне массовых протестов-бунтов, но и с применением смертоносного оружия. Все это привело к гибели 31 израильтянина, большинство из которых были гражданскими лицами, по сравнению с 5, 3 и 4 в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно. При этом число палестинцев, находящихся под арестом, на конец 2022 года составило 2 672 человека, что немного больше, чем в предыдущие годы.

В недавних отчетах ЦАХАЛа и ШАБАК описывается сокращение числа нападений в ноябре, но в 2022 году были и другие подъемы и спады, поэтому было неясно, действительно ли волны террора вернулись к более стабильным уровням до 2022 года, или это было просто временное затишье. Ссылаясь на операцию «Рассвет», отчет ЦАХАЛа попытался представить последние четыре месяца относительного спокойствия в Газе как свидетельство того, что августовский конфликт отпугнул террористов в Газе даже больше, чем предыдущие операции.

Кроме этого, подавляющее большинство сил и ракетного арсенала «Исламского джихада» остаются нетронутыми, а ХАМАС не потерял никаких сил и смог пополнить свой арсенал оружия после войны в Газе в мае 2021 года.

Далее в отчете подробно рассказывается о действиях ЦАХАЛа по пресечению контрабанды через границу с акцентом на южной границе с Синаем. Сорвано 500 пограничных инцидентов и предотвращено 75 из 160 полномасштабных инцидентов с контрабандой.

Что касается более широкой ближневосточной арены, состоялось 53 ошеломляющих визита официальных лиц ЦАХАЛа в страны, подписаышие Авраамовы соглашения. «Война между войнами» израильских авиаударов и других специальных операций в Сирии и других соседних странах, вероятно, была причиной большей части из 105 000 часов эфирного времени израильских ВВС. ВВС также участвовали в 16 международных совместных учениях с союзниками.

В своем выступлении во вторник уходящий в отставку начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави сослался на почти постоянную активность в Сирии и против Ирана в целом. В отчете говорится, что военно-морские корабли провели в море около 96 686 часов, в том числе дважды использовали систему защиты от перехватчиков Barak, а также участвовали в 14 международных совместных учениях.

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