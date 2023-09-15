В Центральном статбюро рассказали о новой тенденции на рынке недвижимости

Общий индекс стоимости жилья понизился из-за значительного снижения цен в Центральном округе

Цены на недвижимость в стране достигли пика к декабрю 2022 года. Зимой рост цен прекратился, а весной они стали падать - так, в апреле-мае и мае-июне Центральное статистическое бюро (ЦСБ) фиксировало снижение цен на 0.5%.

В новом отчете ЦСБ говорится, что летом тенденция к удешевлению жилья замедлилась, а в июне-июле средняя цена проданной квартиры снизилась лишь на 0.1%.

Отмечается, что в Тель-Авиве, Хайфе, Южном и Северном округах снижение цен в июле вновь сменилось ростом. Общий индекс стоимости жилья понизился из-за значительного снижения цен в Центральном округе, и особенно в Иерусалиме, где квартиры подешевели в июне-июле по сравнению с двумя предыдущими месяцами на 1.9%

При этом в июне-июле квартиры продавались все еще на 3.2% дороже, чем в те же месяцы прошлого года.

За последние десять лет цены снижение цен на недвижимость в годовом выражении фиксировалось лишь однажды - во второй половине 2018 года. Во все остальные периоды цены в годовом выражении неизменно росли. Пик этого роста пришелся на лето 2022 года - тогда квартиры подорожали в годовом исчислении на 20%.

Курсор писал ранее, что в министерстве внутренних дел Израиля заявили, что со следующего года муниципальный налог на недвижимость ("арнона") вырастет в среднем на 2,68 процента, что почти в два раза больше, чем в текущем году.

Еще мы писали, что в прошлом году в нашем государстве 50 процентов сократились темпы строительства нового жилья, и в первую очередь, это связано с повышением учетной ставки Центробанка.