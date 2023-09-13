В Центральном статистическом бюро спрогнозировали, когда население Израиля достигнет 20 млн жителей

Ожидается, что население достигнет 10 миллионов в конце 2024 года.

Накануне Нового года, по состоянию на 2023 год, население Израиля оценивается в 9,795 миллиона человек. Ожидается, что население достигнет 10 миллионов в конце 2024 года, 15 миллионов в конце 2048 года и 20 миллионов в конце 2065 года.

Об этом сообщило Центральное статистическое бюро.

В Израиле проживают около 7,181 миллиона жителей-евреев (73% от общей численности населения), около 2,065 миллиона жителей-арабов (21%) и около 549 тысяч других жителей, что составляет 6%.

Отмечается, что темп прироста населения составляет 2%. В этом году в Израиле родилось около 172 тысяч малышей. Также к населению прибавилось около 70 тысяч человек, из них 66 тысяч — новые репатрианты.

Что касается уровня религиозности среди евреев в возрасте 20 лет и старше, то оказалось, что в 2022 году 44,2% определили себя как нерелигиозные, светские. 21,0% определили себя как не очень религиозные, 11,7% традиционно-религиозные, 11,5% религиозные и 10,8% ультраортодоксальные.

В этом году население Израиля попрощалось с 48 тысячами погибших жителей. 22,8% из них умерли от рака, 12,6% от болезней сердца и 9,5% от коронавируса.

Что касается спортсменов, то в Израиле проживают 133 424 действующих спортсмена, 23% из которых — женщины. В прошлом году спортсмены завоевали 57 медалей: 27 на чемпионате Европы, 7 на чемпионате мира и 22 в паралимпийских дисциплинах.

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