В центре Иерусалима появится новая железнодорожная станция

К началу 2030 года в центре Иерусалима откроют новую железнодорожную станцию, которая поможет справиться с большим пассажиропотоком.

Об этом сообщает издание Mako.

Станцию откроют на пересечении улиц Кинг Джордж и Яффо. Данное решение уже принято государственной проектной комиссией и одобрено столичным муниципалитетом. Власти считают, что существующей инфраструктуры сейчас недостаточно, чтобы справиться с нарастающим количеством пассажиров.

Согласно проекту, железнодорожная ветка будет продлена от въезда в Иерусалим (станция Навон) до центра города (станция а-Хан). На это выделено 4,685 миллиарда шекелей. Работы по продлению высокоскоростной линии до Иерусалима начнутся в 2024 году, а окончание строительства ожидается к 2030 году.

Согласно многолетнему плану Израильских железных дорог, к 2040 году предполагается, что каждый час из Тель-Авива в Иерусалим и обратно будет отправляться 13 поездов. Такая нагрузка невозможна на одном вокзале, который уже с трудом справляется с количеством пассажиров, прибывающих на 2-3 поездах в час на каждом направлении.

Мэр Иерусалима Моше Леон отметил, что это хорошие новости для города. В ближайшие месяцы весь план будет утвержден и передан на реализацию.

«Курсор» писал ранее, что в Иерусалиме одобрен грандиозный проект «Площадка здания» («Митхам-биньян»), который предусматривает строительство новых квартир и офисных зданий.