370 квартир, офисы и станция поезда: в Иерусалиме откроют грандиозный комплекс

Под торговые помещения будут выделено 32 тысячи кв. м, а 2000 – под общественные строения.

В Иерусалиме одобрен грандиозный проект «Площадка здания» («Митхам-биньян»), который предусматривает строительство новых квартир, офисных и торговых помещений, а также центральной станции поезда.

Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Израиль».

В рамках проекта в центре города, на пустовавших 14 дунамах земли, в частности на улицах Яффо, Ха-Невиим и Валленберг, возведут новый комплекс. В нем планируют построить 370 квартир, 74 из которых будут малогабаритными и 50 — на долгосрочный съем.

Согласно проекту, под торговые площадки выделят 32 тысячи кв. м, а 2000 — под общественные строения: детские сады, молодежные клубы, синагогу.

На территории также есть три исторические отеля, которые реставрируют и превратят в действующие гостиницы.

«Курсор» писал ранее, что окружной комитет по планированию Иерусалима одобрил строительство 700 единиц жилья в юго-западном районе столицы Гиват-Хашакед («Миндальный холм»).

Еще мы писали, что стартовал третий раунд израильской жилищной лотереи. Потенциальные покупатели подали заявки на возможность приобрести одну из 3300 единиц жилья со скидкой на 20% ниже рыночной стоимости в рамках системы «Целевой цены».

Напомним, что Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало данные за июнь-август текущего года, которые показали, что в стране продолжается снижаться спрос на новую недвижимость.