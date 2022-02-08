В центре Израиля планируют проложить новый железнодорожный путь

Министерство транспорта договорилось с Израильскими железными дорогами о начале строительства четвертого железнодорожного пути в Аялоне на самом загруженном участке.

Сообщается, что об этом проекте говорили еще в далеком 2018 году. Однако теперь работы по возведению нового железнодорожного пути должны начаться совсем скоро. Известно, что через Тель-Авив проходят около 30 поездов час в двух направлениях, что создает определенные затруднения. Четвертый путь призван разгрузить участок — поезда смогут продвигаться через Гуш Дан без задержек.

Об этом сообщат новостное интернет-издание «Israelinfo».

Министерство транспорта приняло решение — проект будет определен как «национальный приоритет» под руководством специальной комиссии, которая будет собираться раз в два месяца. Будущую комиссию возглавит заместитель генерального директора министерства транспорта.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что экоактивисты предупреждают — будущая дорога в центре Израиля уничтожит важную климатическую зону.

Болото Полег к юго-востоку от Нетании, уступающее по размеру только болоту в долине Хула на севере Израиля, считается важным для дикой природы, включая перелетных птиц.

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