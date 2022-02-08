Экоактивисты предупреждают — будущая дорога в центре Израиля уничтожит важную климатическую зону

Болото Полег к юго-востоку от Нетании, уступающее по размеру только болоту в долине Хула на севере Израиля, считается важным для дикой природы, включая перелетных птиц.

Управление природы и парков Израиля, а также экологические группы надеются собрать достаточную общественную оппозицию, чтобы остановить строительство дороги, которая, по их словам, уничтожит второе по величине водно-болотное угодье страны — болото Полег, к югу от Нетании.

План дороги был передан на хранение в Национальный комитет по инфраструктуре во вторник, 8 февраля, последний день, когда общественность и экологические группы могут зарегистрировать свои возражения перед утверждением проекта.

Болото является частью поймы реки Полег и служит домом для сотен видов животных и растений — некоторые из них находятся под угрозой исчезновения.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в леса Верхней Галилеи выпустили восемь ланей.

Сотрудники Управления природы и заповедников делают все для того, чтобы леса Израиля были заполнены животными — в этот раз восемь ланей из заповедника Хай-Бар Кармель отправились в леса Верхней Галилеи.

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