В центре Израиля произойдут изменения в расписании движения поездов

Многие поезда, следующие в Тель-Авив, не будут останавливаться на двух станциях.

«Израильские железные дороги» предупредили граждан, что с вечера четверга, 8 декабря, до воскресенья, 11 декабря, движение некоторых поездов будет изменения в связи с ремонтными работами.

Израильтян предупредили, что многие поезда, следующие в Тель-Авив не будут делать остановку на станциях «Хагана» и «Савидор-мерказ».

Также отменяются поезда, которые в ночь с четверга на пятницу курсируют между «Савидор-мерказ» (Тель-Авив) и аэропортом «Бен-Гурион».

9 и 10 декабря не будут курсировать поезда, следующие по ветке Модиин — «Савидор мерказ»(Тель-Авив).

В ночь с 9 до 10 декабря поезд «Ицхак Навон» (Иерусалим)-аэропорт «Бен Гурион»-«Савидор мерказ» будет ходить только между Иерусалимом и аэропортом.

В эти дни конечная остановка поезда «Беэр-Шева-Тель-Авив» будет в Лоде (до Тель-Авива он не доедет).

Маршрут поездов, курсирующих между Иерусалимом и Герцлией, разделят на два: Ицхак Навон (Иерусалим) — аэропорт на юге и Герцлия — «Хагана» (ТА) на севере.

По такому же принципу изменятся маршруты поездов, курсирующих между Реховотом и Нетанией: поезд будет ходить от Реховота до Лода и от Нетании до «Хагана» (ТА).

На линии Бейт-Шемешем — Нетания поезда будут ходить от Бейт-Шемеша до Лода и от Нетании до «Хагана» (ТА).

«Курсор» писал ранее, что французская железнодорожная компания SNCF вместе с производителем поездов Alsto представили свою новинку — двухэтажный высокоскоростной экспресс нового поколения «TGV будущего».