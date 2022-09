Во Франции представили поезд будущего: что в нем особенного

Французская железнодорожная компания SNCF вместе с производителем поездов Alsto представили свою новинку — двухэтажный высокоскоростной экспресс нового поколения «TGV будущего».

Об этом сообщает CNN.

Это поезд с более длинным и аэродинамическим носом, который будет работать со скоростью 350 километров в час (почти 220 миль), что и поезда TGV предыдущего поколения. Новый экспресс немного больше, поэтому салоны у него более просторные и могут вместить до 740 мест, по сравнению с нынешним максимумом в 634 места.

«Фишкой» нового экспресса является то, что вагон можно переоборудовать из второго класса в первый и обратно и приспособить место для негабаритного багажа. На борту поезда расположены специальные зоны для комфорта пассажиров.

В поезде также предусмотрена подъемная платформа, которая позволяет инвалидам-колясочникам самостоятельно садиться в поезд, и бортовая звуковая система для помощи путешественникам с нарушениями зрения.

TGV M is a next generation high-speed double decker train that includes an extended nose for added aerodynamism — perfect for hurtling across the French countryside at top speed. https://t.co/hXdiG31SH6

— CNN Philippines (@cnnphilippines) September 15, 2022