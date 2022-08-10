В ТЦ в Араде надругались над 11-летней девочкой: подозреваемый задержан

Полиция задержала мужчину в Араде, который подозревается в совершении развратного действия в отношении 11-летней девочки.

В торговом центре, расположенном в Араде, был задержан 23-летний житель бедуинского населенного пункта. Он подозревается в надругательстве над несовершеннолетней.

Об этом сообщает издание Newsrnd.

Известно, что в полицию обратилась потерпевшая 11-летняя девочка, которой удалось сфотографировать насильника. Это помогло задержать мужчину буквально на месте преступления. Его доставили на допрос, где он сказал, что возможно по ошибке тронул девочку, но только потому, что она очень красивая.

Строк его содержания под стражей был продлен до 11 августа. Полиция продолжает расследовать инцидент.

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