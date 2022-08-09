Шокирующее изнасилование: преступник вышел на свободу и напал на женщину, пережившую Холокост

Пострадавшая от изнасилования 82-летняя женщина в синяках и с сильным кровотечением была доставлена в медицинский центр «Зив» в Цфате, где ей потребовалась срочная операция.

Полиция сообщила, что серийный насильник, недавно освободившийся из тюрьмы, совершил сексуальное насилие над 82-летней женщиной, жертвой Холокоста.

По информации полицейских, 42-летний Адель Хаеб скрывался от надзора Израильской тюремной службы. Он напал на женщину, проживавшую в одном с ним городе.

Расследование показало, что подозреваемый встретил на улице женщину, выжившую после Холокоста, и представился мастером на все руки. Тогда женщина попросила его совета о ремонте, который намеревалась сделать, и пригласила его к себе домой.

Войдя в дом, Хаеб толкнул женщину в спальню, жестоко напал на нее и изнасиловал. Женщина была вся в синяках, у нее началось сильное кровотечение, и ей потребовалась срочная операция. Она была срочно доставлена в медицинский центр «Зив» в Цфате.

«Сначала она стыдилась рассказать нам о случившемся, — рассказали суперинтендант Рой Цион и старший сержант-майор Амит Шитрит из полиции Израиля. — Женщина потеряла много крови, и ее жизнь была в опасности. Она рассказала, что он жестоко напал на нее, как животное».

Ранее Хаеб изнасиловал еще 14 женщин, последней из которых было 70 лет. Каждый раз, когда его осуждали, он отбывал срок и выходил на свободу, продолжая серию изнасилований и нападений.

Шесть месяцев назад он вышел на свободу, отсидев восемь с половиной лет в тюрьме. Он должен был находиться под надзором специального подразделения Израильской тюремной службы, которое следит за серьезными преступниками, чтобы они не совершили повторного преступления.

«Это очень, очень сложный случай, один из самых суровых случаев, которые я расследовал в области сексуальных преступлений. Если бы женщина не приехала в больницу, она могла бы не выкарабкаться», — добавил офицер Шитрит.

При этом адвокат подозреваемого, Фатхи Фукра, завляет, что Хайеб арестован из-за его прошлого, а сейчас он состоит в отношениях, у него есть работа, и он проходит процесс терапии.

Полицейская служба сообщила: «Инцидент находится в стадии расследования, и поэтому мы не можем рассказать о деталях. »

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