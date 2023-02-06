В тюрьме Рамон заключенные террористы подняли бунт — СМИ

В тюрьме Рамон произошли жестокие столкновения.

Об этом информирует Telegram-канал Голос Израиля.

Отмечается, что заключенные террористы подняли бунт в тюрьме. В результате нескольким охранникам потребовалась медицинская помощь.

Как сообщал Курсор, в сентябре 2021 года в тюрьме Рамон заключенные подожгли камеру. Израильская тюремная служба сообщила, что заключенные устроили пожар в своей камере в крыле 7, и что огонь уже был взят под контроль.

Заключенные, которые подожгли камеру, связаны с ФАТХ, а не с Палестинским исламским джихадом, который в последние дни возглавлял беспорядки в тюрьмах.

Курсор ранее сообщал, что заключенные тюрьмы Офер грозят устроить бунт. Управление израильских тюрем (ШАБАС) решило перевести заключенных за терроризм арабов в другие исправительные учреждения. Речь шла о тех боевиках, которые имели отношение к группировке «Исламский джихад» и отбывающих свое наказание в тюрьме Офер.

В Обществе палестинских заключенных отметили, что в Офере сидят около двух сотен арабских заключенных. Обыски проходили в части исправительного учреждения, в которой отбывают наказание лица младше 18 лет.

Также мы писали, что некоторые из совершивших побег палестинских террористов могут быть в Иордании. В частности, группу подозрительных лиц вечером в понедельник, 6 сентября, заметили на одной из АЗС в районе Бейт-Шеана.П о оценкам ЦАХАЛа, двое террористов могли сбежать в Иорданию, однако еще четверо находятся на территории Израиля.