В Умань прибыли 27 тысяч паломников для празднования Рош ха-Шана

Улицы города патрулируют украинские и израильские полицейские.

На сегодня количество прибывших в украинский Умань паломников-хасидов составляет 27 тысяч человек. Сейчас ситуация в городе расценивается местными властями как контролируемая.

Об этом сообщил первый заместитель мэра Умани Олег Ганич в эфире всеукраинского телемарафона.

"Сейчас все спокойно, все меры безопасности применяются полицией и всеми службами, прибывшими для обеспечения правопорядка. В городе все спокойно, все уравновешенно, никаких инцидентов", - заявил Ганич.

Чиновник напомнил, что сейчас в Умани введен особенный режим в районе паломничества хасидов. Там действуют ряд запретов. Также, имея опыт прошлых годов, правоохранители усилили контроль в местах пребывания хасидов.

Что касается фейков в сети о возможных терактах в Умани, Ганич заверил, что в городе работает достаточное количество правоохранителей и других служб, чтобы не допустить каких-либо терактов в городе. Местные власти уверены, что все пройдет спокойно. Также прибыли израильские правоохранители, чтобы усилить помощь украинским коллегам.

"Курсор" писал, что раввина Берланда не пропустили в Украину для празднования Рош ха-Шана в Умани. Ему было отказано во въезде украинскими пограничниками, поскольку раввин занесен в "черный список" украинского МВД. Теперь Берланду будет запрещен въезд в страну на несколько лет.