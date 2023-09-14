Раввина Берланда не пропустили в Украину для празднования Рош ха-Шана в Умани

Также украинская сторона запретила ему посещать страну в ближайшие годы.

Лидер экстремистской секты «Шуву баним» Элиэзер Берланд, имеющий множество судимостей за разнообразные преступления, попытался въехать в Украину для совершения паломничества в Умани, но ему было отказано во въезде украинскими пограничниками.

Об этом пишет "Новости Израиля".

Как отмечено в сообщении, раввин занесен в "черный список" украинского МВД. Теперь ему запрещен въезд в страну на несколько лет.

"В прошлом году Берланд смог обойти запрет и покинуть Израиль, оплатив залог в размере 200 000 шекелей. Он отправился в Умань вместе со своими последователями. Однако в этом году он столкнулся с препятствиями со стороны Украины, которая запретила ему въезд в страну", - говорится в сообщении.

Несмотря на множество судимостей за сексуальные преступления, мошенничество, налоговые махинации и даже обвинения в убийстве, Берланд все равно остается влиятельным и имеет поддержку в ультраортодоксальной среде. Он был одним из главных организаторов церемонии Лаг ба-Омер на горе Мерон.

По данным СМИ, у раввина есть связи с высокопоставленными лицами в правительстве, включая министра Иерусалима и традиций Меира Поруша, который якобы лично обращался к послу Украины, просившему отменить запрет на въезд для Берланда и позволить ему посетить Умань. Тогда возник большой скандал из-за этого - премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что министр Поруш действовал "не от имени правительства Израиля".

Сам Поруш объяснил, что его просьба была "личной" и основана на опасении, что отказ Берланду может привести к "гуманитарному кризису", аналогичному тому, что произошел во время пандемии COVID-19, когда требовались массовые перемещения бреславских хасидов через другие страны для посещения Умани.

Напомним, в Умани, куда на Рош ха-Шана прибыло более 22 тысяч паломников, возникли проблемы со связью.