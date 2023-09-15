В Умани полицейские поместили в изолятор паломника и его 8-летнего сына

Ребенок отказывается оставить отца одного в камере.

В украинском Умани правоохранители задержали четырех паломников за хранение наркотиков. Один из них помещен во временный следственный изолятор вместе с 8-летним ребенком.

Об этом пишет "Новости Израиля".

"Один из подозреваемых прибыл в Умань вместе с 8-летним сыном, который отказывается покидать отца в камере предварительного заключения", - говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, израильские дипломаты сейчас ведут работу по освобождение наших соотечественников. В консульстве надеются, что им удастся добиться освобождения хотя бы израильтянина с ребенком.

Также сообщается, что всех арестованных сопровождает консул Израиля.

Тем временем в соцсетях активно распространяются видеоролики, демонстрирующие плачевное состояние, в котором паломники оставляют поезда и автобусы. В салонах транспортных средств можно увидеть мусор, бумажки, пластиковые бутылки, стаканчики, остатки от сладостей и чипсов. Очевидно, что это не случайные или изолированные случаи, так как подобные репортажи время от времени появляются и о состоянии кабин самолетов.

Напомним, в Винницкой области Украины произошла смертельная авария с участием израильтян. По дороге в Умань трое паломников на автомобиле столкнулись с машиной, где находились украинцы. В результате погибла молодая женщина. Всех участников ДТП задержала полиция. МИД Израиля уже вышло на связь с украинской стороной, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.