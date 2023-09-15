Стали известны подробности смертельного ДТП в Украине с участием израильтян

Полиция задержала наших соотечественников.

Авария, с участием паломников, в котором погибла женщина, произошла по дороге в Умань. Трагедия случилась на трассе в Винницкой области.

Об этом пишет "Новости Израиля".

Так, на подъезде к городу Винница автомобиль с тремя израильтянами столкнулся с другим автомобилем, в котором находились украинцы. В результате этой аварии погибла молодая украинка.

Всех трех паломников, включая водителя, полицейские задержали для допроса. В министерство иностранных дел заявили, что консул Израиля в Киеве следит за развитием событий и активно участвует в данном случае.

О том, что в Украине произошла авария с участием паломников СМИ сообщили утром, 15 сентября. Изначально говорилось, что авария произошла в Умани. Позже выяснилось, что трагедия случилась в Винницкой области.

Для празднования Рош ха-Шана в Умань уже прибыли около 27 тысяч паломников, большая часть которых являются израильтяне. В городе также находятся израильские правоохранители, которые помогают украинским коллегам следить за правопорядком. В районе, где проживают паломники, ввели ряд запретов и ограничений.

"Курсор" писал, что раввина Берланда не пропустили в Украину для празднования Рош ха-Шана в Умани. Ему было отказано во въезде украинскими пограничниками, поскольку раввин занесен в "черный список" украинского МВД. Теперь Берланду будет запрещен въезд в страну на несколько лет.