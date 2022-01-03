В Умм-эль-Фахме и Хевроне произошли массовые столкновение арабов с полицией

Видео с места событий появились в сети.

Стало известно о том, что вчера вечером произошли массовые столкновения арабских террористов с полицией в Умм-эль-Фахме и на контрольно-пропускном пункте полиции в Хевроне. Об этом сообщили на телеграм-канале «HebrewOneBlog»

Также в сети показали несколько видео с мест событий. На них можно увидеть, что правоохранители использовали средства для разгона толпы, также в роликах показано задержание особенно агрессивных арабов.

Ранее Курсор сообщал, что подразделение по борьбе с терроризмом израильской полиции будет переименовано и пройдет модернизацию.

Еще напомним, что в Хизме арабские террористы атаковали автобус.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что возле Дженина десятки арабских террористов напали на солдат ЦАХАЛа.

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