Подразделение по борьбе с терроризмом израильской полиции будет переименовано и пройдет модернизацию

Согласно официальному заявлению, правительство Израиля в воскресенье одобрило предложение об обновлении подразделения полиции по борьбе с терроризмом и переименовании его в «Национальное подразделение по борьбе с терроризмом Израиля».

Целью модернизации, инициированного премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и министром общественной безопасности Омером Бар-Левом, является усиление подразделения за счет усиления его боевых возможностей, увеличения численности его личного состава и повышения его боевой квалификации с упором на вооружение и инфраструктуры обучения, говорится в заявлении.

Цель израильского национального контртеррористического подразделения — «стать лучшим контртеррористическим подразделением в мире», — заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

В 2022 году подразделению будет выделено около 10 миллионов шекелей (3,2 миллиона долларов), и будет сформулирован план продолжения финансирования до утверждения бюджета на 2023 год.

Элитное подразделение полиции по борьбе с терроризмом борется как собственно с терроризмом, так и со сложной преступной деятельностью в сотрудничестве с другими службами безопасности и разведки.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Беннет прокомментировал ракетный обстрел по позициям ХАМАСа.

Премьер-министр заявил, что любой, кто направляет ракеты в Израиль, несет ответственность за свои действия.

Кроме того, стало известно о том, что сотрудники МИД Израиля подняли черный флаг в знак протеста.

Работники Министерства иностранных дел в воскресенье утром подняли черный флаг на флагштоке министерства в знак протеста против условий своей работы.

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