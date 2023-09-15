В Умм-эль-Фахме стреляли в молодую женщину, отца которой недавно убили

Пострадавшая чудом выжила, но находится в тяжелом состоянии.

25-летнюю женщину расстреляли в ее автомобиле на перекрестке возле Умм-эль-Фахма поздно вечером в четверг. Буквально за шесть дней до этого стреляли в ее мать, которая сейчас лежит в больнице с серьезными ранениями. По предварительным данным, жертва вчерашнего нападения посещала свою мать в больнице и на обратном пути с ней случилось несчастье.

Об этом пишут "Новости Израиля".

Молодая женщина получила огнестрельные ранения, но выжила и находится под присмотром медиков. Стоит отметить, что несколько месяцев назад застрелили отца пострадавшей, а несколько дней назад мужа.

Полиция разрабатывает версию, согласно которой это результат клановой вражды и “кровной мести” между семьями в городе. Двум братьям молодой женщины предъявлено обвинение в убийстве Мухаммада Джабарина, также жителя города.

Ранее "Курсор" писал о том, что в арабском секторе продолжаются беспорядки - в Тель-Шеве и Умм эль-Фахме новые жертвы. Уточняется, что молодые люди пострадали в ходе столкновения между представителями двух местных ОПГ на территории одной из АЗС в поселке. По данным СМИ, боевики криминального клана расстреляли автомобиль, в котором находились их конкуренты.

Кроме того, неизвестные расстреляли 50-летнюю жительницу Умм эль-Фахма.

Также мы сообщали, что в Умм-эль-Фахме застрелили 50-летнего мужчину. Отмечается, что в результате инцидента, помимо прочего, женщина получила легкие ранения и была доставлена в больницу.

В 2023 году число насильственных смертей в арабской общине Израиля резко возросло.