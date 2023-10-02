Десятки устройств были демонтированы сотрудниками правоохранительных органов.

В начале недели, 2 октября, полиция сообщила о проведении спланированной операции, в результате которой было обнаружено и устранено 42 незаконно установленных камер видеонаблюдения в общественных местах Умм-эль-Фахма.

Об этом пишет "Детали".

Как отмечено в сообщении, установка этих камер была противозаконной. Предполагается, что они были установлены преступными группировками для сбора информации и получения предупреждения о приближении полицейских.

Ранее "Курсор" сообщал, что на улицах Израиля хотят установить камеры для распознавания лиц. Так, в понедельник, 18 сентября, министерская комиссия по законодательству может одобрить законопроект, согласно которому, в общественных местах Израиля установят камеры с системой распознавания лиц.

Новый законопроект предлагает полицейским получить доступ к камерам без нужды в специальном судебном распоряжении. Более того, система распознавания лиц поможет правоохранителям определить личность подозреваемых и их местонахождение.

С учетом защиты приватности, охрана которой является приоритетом, этот законопроект также предусматривает, что данные, полученные от камер, будут считаться секретными, напрямую связанными с безопасностью, за исключением случаев, где это необходимо.

Еще мы писали о задержании сотрудника полиции по обвинению в установке скрытых камер в женском туалете участка, где он работал, а также в сексуальных домогательствах к коллеге.