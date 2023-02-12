В Умм-эль-Фахме взорвался автомобиль — ранены два человека

В Умм-эль-Фахме произошел взрыв автомобиля, в результате чего получили ранения двое мужчин. Один из пострадавших — в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает «Детали«.

Как пишет издание, в результате взрыва 53-летний мужчина получил травмы средней тяжести. Еще один мужчина в возрасте 34 лет поулчил тяжелые ранения. Медики оказали им помощь на месте происшествия, после чего госпитализировали в больницу «Эмек» в Афуле для дальнейшего лечения.

На место события приехали полицейские из местного участка. Правоохранители начали расследование, устанавливаются все обстоятельства. Причина взрыва пока неизвестна.

Ранее «Курсор» сообщал об аналогичном инциденте, который произошел 6 февраля в лагере беженцев в Дженине. Там произошел мощный взрыв, в результате которого автомобиль взлетел на воздух и загорелся. Как выяснилось, транспортное средство было заполнено взрывчаткой для совершения теракта против израильтян. Машину планировали взорвать дистанционно посредством мобильного телефона. Террорист, занимавшийся минированием автомобиля, получил ранения средней тяжести.

Напомним, в конце января возле Тель-Арада вспыхнул автомобиль. Тогда отравились дымом мужчина и 5-летний мальчик. Медики MDA и парамедики эвакуировали их в больницу Сорока в Беэр-Шеве. Состояние пострадавших врачи оценили как средней и легкой степени тяжести.