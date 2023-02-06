В Дженине взорвалось авто, заминированное для совершения теракта

В лагере беженцев в Дженине прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает портал Israel Info.

Отмечается, что взрыв был «производственной аварией»: взлетел на воздух и загорелся автомобиль, который начинили взрывчаткой для совершения теракта против израильтян.

“Адскую машину” планировали взорвать дистанционно посредством мобильного телефона. По сообщениям палестинских источников, террорист, занимавшийся минированием автомобиля, получил ранения средней тяжести», — говорится в сообщении.

«תאונת עבודה» בג’נין: מכונית תופת התפוצצה בזמן הכנתה לשימוש בפיגוע. הרכב הוכן לפיצוץ מרחוק בטלפון נייד. לפי הדיווחים מחבל נפצע באורח בינוני @eliorlevy pic.twitter.com/t2aHpKqfYD — כאן חדשות (@kann_news) February 6, 2023

Как сообщал Курсор, 28 января в Иерусалиме произошел уже второй теракт за несколько дней. 13-летний подросток из Восточного Иерусалима по имени Мухаммад Алият прибыл на место на автобусе с пистолетом, который, вероятно, привез из дома и спрятал за припаркованной машиной.

Потом он заметил группу из 5 евреев и начал по ним стрелять. Террорист ранил отца и сына, после чего по нему был открыт ответный огонь. Семья 13-летнего утверждает, что их сын-подросток не является террористом.

«Он направлялся в дом своего друга в Сильване и не имеет никакого отношения к стрельбе. Он случайно оказался на месте теракта и был ранен на месте. Мой брат маленький мальчик, где он возьмет оружие? Сейчас он под следствием, мы уверены, что он не имеет к этому никакого отношения», ‒ сказал его брат в интервью арабским СМИ.

Однако со временем появилось видео с места происшествия, где видно, что подросток прячется за транспортным средством и начинает стрелять. В итоге террориста, фото которого есть в материале Курсора, нейтрализовали и доставили раненым в сознании в больницу, где предоставили медицинскую помощь.

Это произошло на следующий день после первого теракта в Иерусалиме, в рамках расследования которого полиция уже задержала 42 человека.