В Верхней Галилее перевернулся джип, пострадали семь человек

Пострадавшие доставлены в больницы «Рамбам» в Хайфе и «Зив» в Цфате.

Сегодня, 16 декабря, недалеко возле деревни Джиш в Верхней Галилеи произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали семь человек.

Об этом пишет Mivzaklive.

На открытой местности перевернулся джип. 20-летняя девушка получила тяжёлые травмы, ещё у трёх девушек ранения средней степени тяжести. И ещё три человека травмировались легко.

На место аварии приехали парамедики, которые оказали им помощь, а после госпитализировали в больницы «Рамбам» в Хайфе и «Зив» в Цфате.

«Курсор» писал ранее, что в пятницу, 16 декабря, в Кирьят-Гате в аварии пострадала девочка. Ее сбил автомобиль и водитель скрылся с места происшествия.

Ещё мы писали, что в ночь на пятницу, 16 декабря, в Хайфе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 18-летняя девушка. Ее сбил автобус.