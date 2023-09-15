В Яффо в результате стрельбы ранен молодой мужчина

Правоохранители подозревают, что инцидент произошел на фоне криминальных разборок.

В пятницу, 15 сентября, 25-летний мужчина из Яффо получил ранение в результате стрельбы.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Мужчину направили на лечение в больницу "Вольфсон" в Холоне. Прибывшие на место стрельбы сотрудники полиции начали расследование происшествия. Правоохранители подозревают, что инцидент произошел на фоне криминальных разборок.

Как сообщал Курсор, в ночь на вторник, 29 августа, в арабском секторе произошло несколько происшествий, в ходе которых пострадали люди. Сначала полиция сообщила о стрельбе на улице Рабин в Лоде. Во время инцидента 34-летний мужчина получил серьезное ранение от пули и был доставлен в больницу «Асаф ха-Рофе» в Црифине, но его состояние ухудшилось, и он умер.

Полиция начала расследование инцидента. Пока неизвестно, кто совершил убийство и каковы причины преступления.

Также известно, сто в 22:47 поступило сообщение о стрельбе в арабской деревне Фурейдис около Зихрон-Яакова. Пострадал 24-летний молодой человек. Его доставили в больницу «Гилель Яффе» в Хадере с ранениями средней тяжести.

Ранее Курсор сообщал о другом случае стрельбы в Фурейдисе за последние сутки - в ночь на 28 августа тяжелое ранение от пули получила 52-летняя женщина. Медики, вызванные на место, оказали ей первую помощь и доставили в больницу «Гилель-Яффе» в Хадере, где её состояние было оценено как серьезное. Женщину находится в искусственной коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.