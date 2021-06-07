В Ямине и Тиква Хадаша отрицают заявленные Мансуром Аббасом коалиционные договоренности

Представители Ямины и Тиква Хадаша отрицают коалиционные договоренности с РААМ по урегулированию статуса всех незаконных арабских поселений.

В частности, Аббас заявил, что были достигнуты соглашения о признании трех незаконных бедуинских поселений на территории Негева в течение 45 дней после начала работы нового правительства.

Об этом сообщают Детали.

При этом в течение следующих 9 месяцев будут легализованы и другие арабские населения на территории Негева.

Однако представители Ямины и Тиква Хадаша заявляют, что согласно достигнутым договоренностям, в течение 45 дней будут легализованы 3 бедуинских поселения. После этого будет создана специальная комиссия, которая будет обсуждать вопросы, связанные с незаконными поселениями на территории Негева.

«В рамках соглашения было решено, что три населенных пункта, представленные правительству Нетаниягу, будут признаны. Для обсуждения статуса других населенных пунктов будет создана комиссия для изучения, и нет никаких предварительных обязательств в отношении выводов комиссии», – заявили в Тиква Хадаша.

Ранее Курсор сообщал, что Беннет и Лапид обязались в течение 100 дней принять бюджет.

Нетаниягу рассматривает последнюю возможность помешать формированию правительства Беннета-Лапида.