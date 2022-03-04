В заброшенном сейфе в Иерусалиме нашли 250 000 шекелей

Компания Brixton обнаружила 250 000 шекелей в своем новом сейфовом комплексе. Полиция не смогла найти законных владельцев денег и вернула их руководителям компании, которые решили разделить их между своими клиентами.

Четверть миллиона шекелей были забыты в заброшенном сейфе в Иерусалиме, после того как отделение банка в городе закрыло свои двери. Компания Brixton, повторно арендовавшая комплекс, обнаружила крупную сумму денег в сумке в одном из старых сейфов, оставленных на месте.

После ремонта и переоборудования комнаты с сейфами генеральный директор Brixton Дебби Индиг наткнулась на подозрительную сумку. «Вынесли сумку с содержимым, а там была очень и очень крупная сумма денег», — рассказала Индиг.

«Я был уверен, что все старые сейфы десять раз проверили, прежде чем сказать «убираемся отсюда». Нам ясно, что первое, что нам нужно сделать, — это выяснить, кому принадлежат деньги», — добавил Йорам Коэн, сотрудник службы безопасности Brixton.

В надежде найти человека, оставившего значительную сумму, компания Brixton решила передать деньги полиции Иерусалима. Полицейские, которые были удивлены и недоумевали, кто мог оставить четверть миллиона шекелей в брошенном сейфе, не смогли установить местонахождение законных владельцев денег и примерно через два месяца передали деньги обратно директорам Brixton.

Менеджеры компании решили распределить деньги среди сотни клиентов нового комплекса сейфов Brixton в Иерусалиме.

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