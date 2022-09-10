В знаменитом иерусалимском городе нашли очень древнюю дорогу: куда она ведет

Археологи обнаружили древнюю дорогу в городе Давида, о чем сказано в отчете ученых, что был уже опубликован.

Все началось с взрыва канализационной трубы 20 лет назад в городе Давида — одной из главных туристических достопримечательностей Старого города Иерусалима. Прибыла целая команда, чтобы починить все, но копая под трубой, они наткнулись на какие-то древние находки. Археолог, что прибыл вместе с работниками, сказал: «Нам придется вернуться сюда и раскопать, а пока вам придется установить временную трубу».

Об этом пишет «The post».

Они проводили раскопки с 2004 по 2007 год, в конечном итоге обнаружив часть знаменитого бассейна Силоах — гигантского ритуального омовения, которым пользовались десятки тысяч еврейских паломников, прибывших в Иерусалим на три праздника: Песах, Суккот и Шавуот. Однако оказалось, что это еще не все, когда археологам удалось обнаружить еще и древнюю дорогу, которая вела из города Давида к купальне Силоах и от купели к Иерусалимскому храму.

Ранее «Курсор» писал о том, что археологи раскопали самую большую в мире статую мужского полового органа. Речь идет о важном символе в культуре Древнего Рима.